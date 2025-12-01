Spider-Man Maschera Elettronica

🔥 Offerta Amazon
💸 Prezzo:
€159.99 – €119.99
⭐ Valutazione: 4.5 / 5
Hasbro Marvel Legends Series Electronic Expressive Mask Spider-Man Superhero Roleplay Halloween Costume for Boys and Girls Age 14+
Diventa Spider-Man con la Maschera Elettronica Marvel Legends!
Siamo orgogliosi di presentare la riproduzione in scala 1:1 della maschera di Spider-Man dal film “Spider-Man: Homecoming”! Questa maschera da role-playing è dotata di un design premium e decorazioni, con una texture in silicone morbido e occhi elettronici mobili. Utilizzando il telecomando fornito, puoi scegliere tra 8 diversi movimenti oculari in modalità manuale o selezionare una delle 5 sequenze pre-programmate in modalità automatica.
Vantaggi pratici:
- La maschera è dotata di occhi elettronici mobili, controllabili tramite un telecomando
- La maschera include un supporto per l’esposizione, quindi puoi mostrarla sulla tua scaffalatura o indossarla per una festa a tema
Caratteristiche:
La maschera è ispirata al costume Iron Spider del film “Spider-Man: Homecoming” e presenta una texture in silicone morbido per un aspetto realistico. La maschera richiede 4 batterie AA (non incluse) per funzionare. Il supporto incluso consente di esporre la maschera sulla tua scaffalatura, e i movimenti oculari possono essere attivati sia quando la maschera è indossata che quando è esposta.
Ideale per Halloween o come regalo:
Questa maschera elettronica è un’ottima scelta per un party a tema superhero o come regalo per un amico appassionato di Marvel. Non perdere l’occasione di diventare Spider-Man e di vivere emozionanti avventure!
