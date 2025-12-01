13.8 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Offerte

Spider-Man Maschera Elettronica

Da stranotizie
Spider-Man Maschera Elettronica

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €159.99 – €119.99

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Hasbro Marvel Legends Series Electronic Expressive Mask Spider-Man Superhero Roleplay Halloween Costume for Boys and Girls Age 14+

Diventa Spider-Man con la Maschera Elettronica Marvel Legends!

Siamo orgogliosi di presentare la riproduzione in scala 1:1 della maschera di Spider-Man dal film “Spider-Man: Homecoming”! Questa maschera da role-playing è dotata di un design premium e decorazioni, con una texture in silicone morbido e occhi elettronici mobili. Utilizzando il telecomando fornito, puoi scegliere tra 8 diversi movimenti oculari in modalità manuale o selezionare una delle 5 sequenze pre-programmate in modalità automatica.

Vantaggi pratici:

  • La maschera è dotata di occhi elettronici mobili, controllabili tramite un telecomando
  • La maschera include un supporto per l’esposizione, quindi puoi mostrarla sulla tua scaffalatura o indossarla per una festa a tema

Caratteristiche:

La maschera è ispirata al costume Iron Spider del film “Spider-Man: Homecoming” e presenta una texture in silicone morbido per un aspetto realistico. La maschera richiede 4 batterie AA (non incluse) per funzionare. Il supporto incluso consente di esporre la maschera sulla tua scaffalatura, e i movimenti oculari possono essere attivati sia quando la maschera è indossata che quando è esposta.

Ideale per Halloween o come regalo:
Questa maschera elettronica è un’ottima scelta per un party a tema superhero o come regalo per un amico appassionato di Marvel. Non perdere l’occasione di diventare Spider-Man e di vivere emozionanti avventure!

Acquista ora e diventa il tuo eroe preferito!

📨 Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram 👉 Bestselling Shops per ricevere tutte le novità e promozioni in tempo reale.

💼 Altre Offerte Speciali

Spider-Man Maschera Elettronica

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €159.99 - €119.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Hasbro Marvel Legends Series Electronic…

Calendario Avvento Natale 24 giorni – 8 animali & 16 accessori

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €31.99 - €19.99 ⭐ Valutazione: 4 / 5 Littlest Pet Shop Pet Shop…

Track Blaster Gioco Costruzione Età 7+

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €29.99 - €25.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Track Blaster | Construction Game…

Gioco di Costruzione Air Lift 71970, Avventure per bambini 7+

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €29.99 - €25.49 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Air Lift | Construction Game…

Flip Rail Gioco Costruzione 7+

🔥 Offerta Amazon 💸 Prezzo: €19.99 - €16.99 ⭐ Valutazione: 4.5 / 5 Flip Rail | Building Game…

Articolo precedente
Data Analyst a Milano con modalità ibrida o full remote, possibilità di inserimento per categorie protette
Articolo successivo
Addio Nicola Pietrangeli: profeta del tennis italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.