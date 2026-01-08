Spid Poste Italia a pagamento

Il servizio di Poste Italiane è diventato a pagamento a partire dal secondo anno di attivazione, con un costo di 6 euro all’anno. Il primo anno è gratuito per i nuovi utenti. Sono esenti dal pagamento i cittadini con almeno 75 anni, i residenti all’estero, i minorenni e gli utenti con Spid a uso professionale. Se si ha lo Spid di Poste Italiane attivo da più di un anno, il servizio potrà continuare a essere utilizzato senza interruzioni e il pagamento del canone sarà richiesto al termine dell’annualità in corso.

Il versamento potrà essere effettuato online con carta dal portale posteid.poste.it, oppure negli uffici postali. In questo caso, bisognerà comunicare il proprio codice fiscale o quello del titolare dell’identità per cui si richiede il rinnovo dell’accesso. Non serve presentare alcun documento e, se si chiede il rinnovo per un’altra persona, non è necessaria la sua presenza.

Gli utenti che non vogliono più usare il servizio possono recedere dal contratto entro 30 giorni dalla scadenza del primo anno di gratuità o dalla ricezione dell’avviso di pagamento. Se si recede entro i termini non si paga nulla e l’identità viene cessata. Se si aspetta troppo tempo, invece, il sistema potrebbe sospendere l’identità e richiedere il saldo per riattivarla o chiuderla correttamente.

È possibile gestire il proprio account online accedendo al sito ufficiale posteid.poste.it con le proprie credenziali ed entrare nell’area riservata. Qui si può anche chiudere PosteID: bisogna entrare nella sezione “I tuoi dati” o “Impostazioni”, cercare la voce “Cancellazione Identità Digitale” e infine confermare l’operazione inserendo il codice di sicurezza che si riceverà via Sms.

Un’altra via per disdire il servizio è compilare il modulo e inviarlo per raccomandata o via Pec. importante non rimanere senza identità digitale, poiché un’alternativa allo Spid è la Cie, la Carta d’Identità Elettronica, con la quale si può accedere gratis a quasi tutti i servizi pubblici senza bisogno dello Spid. Ci sono anche gestori come Sielte o Namirial che offrono ancora versioni dello Spid gratuite.