Spid a pagamento: InfoCert introduce costi dal 28 luglio

Dal 28 luglio, l’identità digitale Spid fornita da InfoCert sarà a pagamento, con un costo annuale di 5,98 euro IVA inclusa. Gli utenti riceveranno una notifica via email per accettare il rinnovo del servizio. Se non accettano, il servizio verrà disattivato e dovranno cercare un altro provider gratuito.

La decisione di InfoCert non è isolata; già un altro operatore, Aruba, ha avviato una politica simile, sollevando preoccupazioni sui costi futuri dello Spid, servizio ormai fondamentale per l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Gli utenti temono che altri fornitori possano adottare questa prassi, creando una prassi di pagamento generalizzato.

Il sistema Spid, introdotto nel 2013 e formalizzato nel 2014, ha ottenuto riconoscimento europeo nel 2018. Tuttavia, poiché le convenzioni fra Stato e gestori privati scadranno nel 2025, il governo ha già stanziato 40 milioni di euro per sostenere il servizio, anche se con ritardi. Si segnala un possibile spostamento di focus verso il potenziamento della Carta d’Identità Elettronica (CIE), mettendo in discussione il futuro dello Spid.

Per disdire il servizio InfoCert, gli utenti possono inviare una PEC o una raccomandata. Attualmente, Poste Italiane detiene oltre il 70% delle utenze Spid attive in Italia, offrendo quindi alternative per coloro che desiderano cambiare provider.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it