Spice Girls, Wannabe compie 25 anni: la leggendaria girl band che ha cambiato la storia del pop festeggia con un nuovo EP.

Le Spice Girls compiono 25 anni. Era l’8 luglio 1996, e nelle radio di tutto il monod arrivava Wannabe, il primo iconoco brano della girl band più famosa di sempre. Una canzone che ha cambiato l’industria musicale. Per festeggiare il quarto di secolo, le Spice hanno lanciato un nuovo EP dedicato proprio a Wannabe, un breve disco con tanto di brano inedito, Feed Your Love. Un regalo per celebrare la carriera di un gruppo che non potrà mai essere dimenticato.

Spice Girls: i dati di Wannabe

Per spiegare la grandezza delle Spice e della loro super hit Wannabe ci sono dei numeri pazzeschi che vanno ricordati. Il loro primo singolo è ancora il brano delle Spice più ascotato in assoluto con oltre 590 milioni di stream (davanti a brani come Stop e 2 Become 1). Il successo della band è dovuto anche e soprattutto all’amore che hanno loro dimostrato i fan americani. Pur essendo britanniche, infatti, le cinque ragazze hanno raggiunto il maggior successo negli USA e in Germania.

Passando ai dati riguardanti alla loro fanbase, la gran parte dei fan che ascoltano a ripetizione, a livello globale, la musica delle Spice appartiene alla fascia 18–25, seguita dalla fascia 25-29 e 35-44. Anche le nuove generazioni dunque si stanno innamorando della musica delle Spice Girls, come dimostra anche il successo del loro ultimo tour britannico. Di seguito il video di Wannabe:

Quali sono le canzoni delle Spice Girls più ascoltate su Spotify?

Se il successo di Wannabe ha portato la girl band di Victoria a diventare iconica a livello planetario, tanto da raggiungere fan di tutto il mondo e di tutte le età, in realtà sono molte le canzoni che ancora oggi vengono ascoltate da milioni delle persone in ogni angolo del globo. Andiamo a scoprire la classifica delle dieci canzoni delle Spice più ascoltate su Spotify:

1 – Wannabe

2 – Stop

3 – 2 Become 1

4 – Say You’ll Be There

5 – Spice Up Your Life

6 – Who Do You Think You Are

7 – Viva Forever

8 – Mama

9 – Too Much

10 – Holler

