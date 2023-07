Spice Girls, Victoria pronta a tornare insieme a Geri, Emma, Mel B e Mel C

Nel 2019 le Spice Girls sono tornate insieme (ma senza Victoria Beckham) per un tour sold out che in sole 13 date ha raggiunto l’enorme cifra di 700.000 spettatori. L’anno prossimo Emma, Geri, Victoria, Mel B e Mel C festeggeranno 30 anni dalla nascita del gruppo e stando a quello che ha rivelato una fonte al The Sun, le cinque potrebbero avere il posto d’onore sul Pyramid stage del Festival di Glastonbury. L’insider ha dichiarato che nel progetto dell’anniversario sarà inclusa anche Victoria.

victoria beckham blasting spice girls in her husband’s new stadium *is* girl power pic.twitter.com/6jHeXHeybJ

Non ci sarà nuova musica, e Victoria è fermamente convinta di non volersi esibire in un tour, ha però pensato di farlo una tantum in un evento incredibilmente eccitante.

“Le cinque hanno enormi piani per il loro 30 ° anniversario. Un insider affidabile ci ha riferito che stanno prendendo in considerazione un posto da headliner sul palco del Glastonbury. E saranno davvero tutte insieme. Victoria compirà 50 anni l’anno prossimo e le ragazze che festeggeranno i 30 anni insieme, sono due anniversari troppo belli per perderli.

“Per la nostra ultima reunion è stato difficile non averla al nostro fianco e ci è mancata davvero. Ma hai ragione, siamo ancora molto intime e ci sentiamo tutte spesso. Ed è così importante per noi che lei sia felice. -ha detto un anno fa Mel C – Certo non è stata esclusa dal progetto. Era molto coinvolta nella parte creativa e in tutto ciò che stavamo facendo per questi grandiosi spettacoli. E penso che l’abbia trovato davvero difficile.

Quella prima notte di tour, quando le immagini hanno fatto il giro di tutto il mondo, è stato difficile per lei fidati. E onestamente spero che sia stato così difficile da riportarla indietro. Voglio chiarire che nessuna è obbligata a fare nulla. Ci rispettiamo a vicenda e non vogliamo che nessuno faccia qualcosa che non si sente di fare. Ci dobbiamo sentire tutte a nostro agio. Dici che dovremo ipnotizzarla? No, non ce ne sarà bisogno. Devo confidarvi che sento che le cose stanno cambiando. Ma che questo resti tra me e te. In ogni caso continueremo a lavorare su di lei”.