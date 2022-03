Le Spice Girls potrebbero partire per un tour mondiale, con gran finale a Londra insieme a Victoria Beckham.

Le Spice Girls potrebbero presto tornare… e nella loro formazione completa. Al momento non c’è nulla di ufficiale, eppure qualcosa sembra si stia muovendo davvero. Secondo quanto riportato dal Sun, le ragazze più amate della storia della musica potrebbero riunirsi per un nuovo tour, stavolta però non limitato solo alla Gran Bretagna ma a tutto il mondo. Con gran finale ‘in casa’, insieme a Victoria Beckham, per completare finalmente quella reunion attesa dai fan addirittura dal 2012, anno dell’ultima esibizione delle cinque ragazze al completo.

Spice Girls in tour mondiale nel 2023?

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese, Mel C, Mel B, Geri Halliwell ed Emma Bunton dovrebbero riunirsi per un tour mondiale nel 2023. Un grande giro del mondo che potrebbe portare in Europa, in America, nell’Estremo Oriente e, si spera, anche in Italia.

Spice Girls

Ma il gran finale dovrebbe essere quello ‘di casa’. La girl band dovrebbe infatti esibirsi in un concerto storico, straordinario e di enorme importanza a Glastonbury, all’interno di un dei festival più importanti al mondo. Un’occasione unica per riunirsi con Victoria Beckham, che aveva disertato la loro ultima reunion e che non canta con le amiche proprio dal 2012.

L’ultima volta di Victoria con le Spice Girls

“Ci sono stati degli ostacoli sulla strada, in particolare per quanto riguarda Geri, ma il piano è ancora che il tour mondiale delle ragazze andrà avanti l’anno prossimo“, ha spiegato una fonte al tabloid britannico, secondo cui l’idea è veramente di poter chiudere l’evento a Glastonbury.

Non solo. Le ragazze sarebbero anche in lizza per esibirsi durante il Giubileo di Platino, l’anniversario dei 70 anni di trono della regina Elisabetta. La band potrebbe esssere tra le sorprese dell’evento, anche se gli ultimi rumor sembrano rendere complicata una loro partecipazione, probabilmente per questioni legate agli impegni di Geri.