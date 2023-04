Spice Girls, le canzoni migliori: da Wannabe a Goodbye, cinque dei brani più importanti della girl band più famosa di sempre.

Le Spice Girls sono state la più importante girl band della storia. Uno dei gruppi di maggior successo di sempre, amato ancora oggi come venti anni fa. Lo ha dimostrato il tour di reunion nel Regno Unito che si è svolto nel 2019, e che potrebbe avere un seguito nei prossimi mesi.

Ripercorriamo la loro carriera lampo attraverso cinque dei loro maggiori successi, canzoni che hanno fatto innamorare e ballare milioni di persone in tutto il mondo.

Spice Girls: le canzoni migliori

Spice Girls – Wannabe

Nel giugno del 1996 le cinque Spice fecero il loro debutto sul mercato mondiale con Wannabe, primo singolo estratto dall’album Spice. E fu subito un boom clamoroso. La canzone è diventata infatti in poco tempo icona degli anni Novanta e della musica pop in generale, conquistando un disco di diamante in Francia e dischi di platino nei maggiori mercati mondiali, dagli Stati Uniti al Regno Unito, passando per l’Italia.

Ecco il video ufficiale di Wannabe:

Spice Girls – Say You’ll Be There

Se un exploit è sempre possibile farlo, confermarsi è dura. Eppure, le Spice dimostrarono fin da subito di non essere una girl band come le altre. Il loro secondo singolo fu infatti un successo quasi paritario rispetto a Wannabe.

Scritto da Jonathan Buck ed Eliot Kennedy, vanta al suo interno un intermezzo rap recitato da Mel B. Ecco il video ufficiale:

Spice Girls – Spice Up Your Life

Primo singolo estratto dal secondo album, Spiceworld, venne presentato per la prima volta durante il loro primo concerto a Istanbul. Anche in questo caso si trattò di un successo clamoroso. In pochi mesi Spice Up divenne il brano simbolo della loro carriera insieme a Wannabe.

Ecco il video di Spice Up Your Life:

Spice Girls – Viva Forever

Ballata malinconica dalle sonorità latine, divenne un brano simbolo della loro carriera anche perché uscì subito dopo l’addio al gruppo di Geri Halliwell.

Fu il brano con cui le Spice parteciparono al Pavarotti & Friends, sempre senza la Ginger Spice. Di seguito il video:

Spice Girls – Goodbye

Chiudiamo con il primo estratto dal terzo e ultimo album del gruppo, il primo senza la Halliwell. Altra ballata pop molto intensa, venne interpretata dai fan come una dedica alle Ginger Spice.

Di seguito il video ufficiale di Goodbye: