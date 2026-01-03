Spiagge siciliane, 5 milioni per rendere più accessibili

L’assessore annuncia 5 milioni di euro per rendere le spiagge più accessibili, con servizi per bambini, sportivi e turisti, insieme a fondi aggiuntivi per bagnini e pulizia. L’obiettivo del governo è rendere le spiagge siciliane sempre più accessibili e attrattive, offrendo servizi dedicati ai bambini, agli sportivi e a tutti i bagnanti.

I contributi del fondo da 5 milioni di euro saranno destinati ai Comuni, che decideranno autonomamente su quali spiagge intervenire per garantire standard moderni e servizi adeguati. Non si esclude che possano beneficiarne anche litorali in parte gestiti da privati, pur nel rispetto degli obblighi dei concessionari balneari.

In aggiunta, la Finanziaria prevede ulteriori fondi per gli enti locali: 800 mila euro destinati ai bagnini, un milione per l’implementazione dei servizi e 3 milioni per la pulizia degli arenili. Queste risorse si aggiungono ai 5 milioni del nuovo fondo, mirati a migliorare la qualità e la vivibilità delle spiagge, con l’obiettivo di favorire anche il conseguimento delle “bandiere blu”. L’assessore Giusi Savarino sottolinea come sia sorprendente ricevere lamentele proprio mentre il governo investe concretamente nella valorizzazione delle coste siciliane, ottenendo il consenso unanime del Parlamento regionale.