Da StraNotizie
Spiagge esotiche in città: scopri Blue Paradise a Concorezzo

Per chi cerca un angolo di relax e divertimento senza allontanarsi dalla città, Acquaworld offre un’interessante novità. Situato a Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza, l’unico parco acquatico al chiuso d’Italia ha appena aperto la sua nuova attrazione: Blue Paradise.

Questa laguna esterna, che si estende su una superficie di 800 mq, arricchisce l’area Tiki Bay, una spiaggia caratterizzata da sabbia bianca finissima e ombrelloni in paglia. Gli ospiti possono godere di un’atmosfera tropicale a pochi passi da Milano e Bergamo.

Durante i mesi estivi, il parco organizzerà schiuma party per i bambini, tutti i pomeriggi tranne il lunedì. Gli adulti potranno partecipare a eventi serali di schiuma party una o due volte al mese, per un divertimento a misura di famiglie e amici. Con queste nuove attività, Acquaworld si propone come una meta ideale per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del sole, del gioco e del relax.

