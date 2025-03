Spiagge e antichi templi: ecco perché questa isola della Thailandia è così apprezzata dagli italiani

Verso la fine di ottobre, io e mio marito abbiamo prenotato un volo per Phuket con Etihad, trovando offerte vantaggiose su Skyscanner. Due biglietti ci sono costati 1575,72 euro, con bagaglio in stiva. Abbiamo scelto di alloggiare all’Hotel Casa e Mare, gestito da italiani, prenotando sette notti con colazione a 700 euro. Il trasporto privato dall’aeroporto all’hotel ci è costato circa 19 euro.

Il nostro viaggio è iniziato il 13 gennaio con partenza da Milano. Dopo uno scalo ad Abu Dhabi, siamo atterrati a Phuket, dove abbiamo aspettato un’ora per le formalità d’ingresso. Giunti all’hotel, abbiamo cenato a un ristorante gestito da italiani, apprezzando un’ottima pasta.

Nei giorni successivi, abbiamo visitato diverse spiagge e attrazioni: Kata Noi Beach, Wat Chalong, Promthep Cape e Freedom Beach. Abbiamo anche assaporato piatti locali e visitato il mercato notturno di Kata. Tra le tappe, abbiamo prenotato un’escursione al grande Buddha e a Karon Beach, con soste per pranzare e visitare panorami suggestivi.

Il quinto giorno, abbiamo effettuato un’escursione a James Bond Island, anche se l’esperienza non è risultata all’altezza delle aspettative. abbiamo scoperto spiagge meravigliose come Laem Sing Beach e Freedom Beach nei giorni successivi, anche se alcuni trasporti in autobus si sono rivelati affollati e lenti.

L’ultimo giorno abbiamo trascorso alcune ore a Kata Noi Beach prima di tornare in hotel e preparare il rientro. In generale, siamo stati soddisfatti dei voli, dei trasferimenti e della qualità del cibo, con i ristoranti italiani che hanno offerto i migliori piatti.