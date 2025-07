Spiagge accessibili in Molise: il mare per tutti

Il turismo si evolve e si apre a nuove opportunità, rendendo le spiagge accessibili a tutti. Recentemente, nel Molise, è stata inaugurata una nuova iniziativa che segna un passo significativo verso l’inclusività nella fruizione delle coste.

Il 30 luglio, le città di Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli hanno presentato le nuove “spiagge abili”, strutture progettate per garantire pari opportunità di accesso al mare a persone con disabilità. Questo progetto, avviato nel 2020, è frutto della collaborazione tra i comuni costieri della regione, mirando a trasformare idee astratte di inclusione in realtà tangibili.

Enzo Norante, sindaco di Campomarino, ha sottolineato l’importanza di queste spiagge non solo come infrastrutture, ma come elementi cruciali di un cambiamento sociale. Le amministrazioni locali stanno investendo in nuovi servizi per migliorare ulteriormente l’accessibilità.

Il modello operativo di questo progetto è frutto di una mappatura attenta del territorio e del coinvolgimento degli operatori turistici. Simona Contucci, sindaca di Montenero di Bisaccia, ha evidenziato come l’iniziativa abbia già beneficiato di kit di attrezzature per rendere le spiagge più accessibili e includere giochi per bambini con disabilità.

Questa iniziativa non affronta solo le questioni logistiche, ma modifica la percezione generale del turismo nella regione, puntando a un’offerta che abbracci tutti i visitatori. La visione di un Molise accessibile rappresenta un’importante evoluzione culturale, con l’obiettivo di trasformare il litorale molisano in un modello per altre destinazioni italiane.