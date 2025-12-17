Spia a Mosca

Un ex tecnico della Cia,Considerato il ricercato numero uno al mondo dopo Julian Assange, per aver svelato un sistema di sorveglianza di massa capace di permettere alla Nsa di spiare chiunque, trova rifugio nella Russia di Putin. Questo evento ha offerto a Putin l’occasione per mostrarsi liberale e paladina della privacy globale. Il testo di Bartlett vede protagonista Andrew, nascosto a Mosca, mentre riceve separatamente la visita di due enigmatiche figure che gli offrono protezione.

Le due figure sono indicate soltanto come Donna e Uomo, nomi generici che alimentano il sospetto. Né Andrew né il pubblico possono mai essere certi della loro reale identità o delle loro intenzioni. “Wild, chi ricorda Edward Snowden?” è interpretato da Maria Belloni, Michele Carrera ed Enrico Pittaluga e sarà messo in scena al teatro Libero dal 18 al 20 dicembre, alle 21. L’opera indaga l’identità individuale, oggi minacciata e deformata in un’epoca in cui sorveglianza, disinformazione e manipolazione sono diventate armi di potere.

In questo universo instabile, la verità non è più un dato oggettivo, ma una merce da contrattare. Il testo è prodotto dal teatro Filodrammatici di Milano, con la regia e la traduzione di Bruno Fornasari. Il biglietto per lo spettacolo costa 16 euro, 14 euro per le convenzioni e 12 euro ridotto per under 25 e operatori teatrali.