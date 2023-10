Spezzatino di manzo morbidissimo! (Ricetta originale e Consigli)

Lo Spezzatino di manzo è un secondo piatto di carne caldo e confortante tipico della cucina italiana. Si tratta di un trancio di bovino tagliato a piccoli pezzi, quindi ‘spezzato‘ da qui il nome Spezzatino ; prima infarinato e fatto rosolare in pentola con olio e burro, insieme a sedano, carota, cipolla, poi bagnato con vino e infine fatto cuocere a fuoco lento insieme pomodoro, erbe e Brodo di carne ; momento in cui tutti gli ingredienti vengono stufati a puntino, le verdure diventano una salsa saporita e lo spezzatino morbidissimo, cremoso, oltre che super profumato ! Una golosità che ha origini povere e casalinghe, preparato per rendere anche un taglio di carne non troppo pregiata, in un piatto appetitoso.



Volete preparalo anche voi? Ecco la Ricetta Spezzatino, con tutti i Consigli utili, illustrati con foto passo passo che vanno dalla scelta del pezzo di carne, alla cottura perfetta per realizzare uno Spezzatino di manzo strepitoso: ricco di sapore e dalla consistenza tenera !

Un pò come per il delizioso Brasato e altre preparazioni tradizionali esistono numerose versioni. Quella di oggi è la Ricetta originale dello Spezzatino di manzo, il più classico, che arriva direttamente dal mio libro di cucina italiana, con aggiunta di piccoli trucchi per ottimo risultato!



Una realizzazione facile, ma attenzione alla scelta del pezzo di manzo, che sarà 80% della riuscita del piatto! Io vi consiglio cappello del prete, che equivale ai muscoli della spalla; che perfettamente si presta alle cotture lunghe; ottimi anche il tenerone di manzo o la pancia dove ci sono strati di muscolo e grasso che dona la giusta morbidezza. Il restante 20% lo fa una cottura a fuoco dolce, lenta e monitorata .



Seguite tutti i passaggi e porterete in tavola il miglior spazzatino di manzo di sempre!



Da questa versione semplice, potete realizzare tante varianti. Ad esempio Spezzatino di manzo con patate, aggiungendo queste ultime a cubotti a fine cottura; oppure aggiungere altri ortaggi, sempre a fine cottura realizzando cosi un gustoso Spezzatino di manzo con piselli oppure con funghi.



Perfetto da servire sia come secondo piatto, in particolare della domenica ,da proporre insieme a Lasagne o Cannelloni . Ma anche come piatto unico, nelle fredde serate di inverno; magari accompagnato da un cremoso Purè di patate, Patate al forno croccanti o una generosa porzione di Polenta, fidatevi, andrà letteralmente a ruba!

Ricetta Spezzatino di manzo

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 2 h 2 h e 10 minuti







Ingredienti



Quantità 4 persone

600 gr di cappello del prete (pezzo unico) oppure carne di manzo per spezzatino già in bocconcini

1 carota

1/2 costa di sedano

1 cipolla

1 bicchiere di vino rosso

Brodo di carne

3 cucchiai di passata di pomodoro

rosmarino

olio extravergine

1 cucchiaio di burro

1 cucchiaio di farina ( anche senza glutine)

sale

pepe nero (facoltativo)







Procedimento