Speziale: la nuova cucina di Francesco Apreda a Roma

Nel cuore di Roma, chef Francesco Apreda presenta “Speziale – La Nuova Rotta”, un menu innovativo che esalta la sua esperienza internazionale e il suo legame con le tradizioni locali. Dalla Campania al Giappone, Apreda ha saputo combinare sapientemente materie prime e spezie, dando vita a piatti ricchi di storia e sapore.

Il nuovo menu offre un percorso gastronomico caratterizzato dall’uso audace delle spezie. Si inizia con una montanara fritta rivisitata, seguita da amuse bouche come una meringa al limone con tartare di ricciola. Tra i piatti di punta, il carpaccio di tracina marinata a caldo si distingue per la sua freschezza, mentre il baccalà in olio cottura si abbina a un blend piccante.

Il menu comprende anche raviolini di tapioca al vapore, ripieni di crescione e caprino, e lumachine di pasta aromatizzate con estratto di totani, che richiamano l’infanzia dello chef. La gallinella al vapore e il potacchio di pesce completano un’offerta gastronomica varia e raffinata.

Il dessert finale, una zuppa di rabarbaro con gelato all’amaretto, rappresenta il culmine di una cena che celebra la dolcezza e le spezie.

Idylio by Apreda, ristorante una stella Michelin, si trova all’interno del Pantheon Iconic Rome Hotel. La nuova proposta gastronomica mira a coinvolgere direttamente gli ospiti, permettendo loro di esplorare aromi e sapori in un’esperienza immersiva. Chi visita il ristorante può anche scegliere piatti a piacere dal menu Speziale e dall’Iconic Signature, rendendo ogni visita unica.