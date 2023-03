Spezia, le ultime su Nzola e Holm

Si aspettavano news sul fronte Nzola e Holm in casa Spezia, notizie che sono positive per Semplici e per i fantallenatori.

Il problema fisico rimediato in Nazionale da Nzola non è sembrato grave fin da subito, ma prima di cimentarsi in previsioni, lo staff medico dello Spezia ha voluto visitare il ragazzo da vicino. Nulla di grave per l’attaccante, facile dunque aspettarsi di rivederlo titolare nella 29a giornata. Contro la Salernitana infatti l’angolano sarà out a prescindere dall’infortunio, perché squalificato.

Al suo posto è pronto a scendere in campo Shomurodov nel ruolo di prima punta.

Ci saranno invece sicuramente Bastoni e Holm, quantomeno tra i convocati. Anche loro, come Nzola hanno ripreso ad allenarsi in gruppo e si candidano per rientrare a disposizione di Semplici, almeno gradualmente. La sensazione è che per entrambi potrebbero esserci minuti importanti a gara in corso già contro la Salernitana.

Questo il comunicato del club ligure



“Questa mattina sono tornate al lavoro le Aquile di mister Semplici, che hanno iniziato a scaldare i motori in vista dell’importante sfida di domenica contro la Salernitana, in un “Picco” che si annuncia gremito per sostenere Gyasi e compagni.



Sul terreno del “Comunale”, dopo un riscaldamento tecnico, il gruppo ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche, terminando la seduta con una partitella su campo ridotto. In gruppo Nzola, Holm e Bastoni, personalizzato per Moutinho e Maldini, mentre Reca ha iniziato a correre sul manto erboso di Follo, dopo l’infortunio subito nelle scorse settimane. Per domani previsto il rientro in gruppo di una prima parte dei calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero Dragowski, Cipot, Esposito e Ekdal.



Sempre domani, è in programma una seduta mattutina sul terreno del “Comunale”.



Fantacalcio.it per Adnkronos