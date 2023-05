Spettacolo: tuffo nel piacere del gusto e dei sensi con 'Afrodisia'

‘Afrodisia’ chiuderà il viaggio sensuale tra le tentazioni della gola di Erotic Lunch, dopo ‘I cinque sensi’ ed ‘I frutti proibiti’. Sabato 20 maggio alle 20:30 al Teatro Arciliuto di Roma si accenderanno le luci per servire una ultima cena-spettacolo. In scena il piacere della tavola incontrerà la bellezza delle arti e tra performance teatrali, reading sensuali, musica, danza e burlesque, verranno servite cinque particolari portate.

“Lasciarsi trasportare dal momento e vivere un senso di libertà, questo è Afrodisia, questo è Erotic Lunch – spiega la regista degli eventi Senith, drag queen e performer – Godere appieno del piacere del cibo, assaporarne gli effetti, scoprire la sensazione di leggerezza, abbandonarsi. Vi aspettiamo per chiudere questa trilogia con gli inebrianti cibi del piacere”.

‘Gli afrodisiaci sono il ponte gettato tra gola e lussuria’, scrive Isabel Allende in Afrodita. Non si conosce nessuno che abbia sedotto con ciò che ha cucinato, ma è il racconto che ne ha fatto ha reso unica l’esperienza. La narrazione di Erotic Lunch per questo ultimo spettacolo è volta alla scoperta e riscoperta del cibo ma anche di se stessi. Il progetto artistico è di Senith, la drammaturgia del gusto è affidata ad Anna Lucia Santoni e gli artisti sono Black Angel, Daina, Dylan, Electra, Shimmering Light e la stessa Senith. Il pubblico è parte attiva delle serate anche grazie all’allestimento dei tavoli situati direttamente sul palcoscenico. E’ obbligatoria la prenotazione online sul sito web eroticlunch.it.