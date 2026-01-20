Spettacolo sulla Shoah in Italia

La Compagnia dell’Alba, che dirige il Teatro Tosti, presenta un evento speciale in occasione della Giornata della memoria, lo spettacolo “Tanto vale divertirsi”. Lo spettacolo, accompagnato da musica dal vivo, è il racconto di una tragedia con il linguaggio della commedia, una narrazione del dramma della Shoah fatta da una prospettiva inusuale.

I comici ebrei, nomi di primissimo piano, espulsi dai palcoscenici e dai set cinematografici, erano costretti a esibirsi in spettacoli di intrattenimento leggero, che si tenevano in un teatro fatto costruire in un campo di sterminio, in cambio di una momentanea immunità. Allietavano così i loro carcerieri, seduti in prima fila, e gli internati, seduti più dietro. La dimostrazione che, anche in contesti estremamente drammatici, l’arte e la risata possono rappresentare una forma di resistenza e speranza.

Il progetto, la regia e l’interpretazione sono di Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Neci, compagnia Uno&trio, la drammaturgia è di Damiano Nirchio. ”Tanto vale divertirsi” è vincitore del Premio Giacomo Matteotti. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti e online sul circuito Ciaotickets.