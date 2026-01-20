14.9 C
Roma
martedì – 20 Gennaio 2026
Spettacolo

Spettacolo sulla Shoah in Italia

Da stranotizie
Spettacolo sulla Shoah in Italia

La Compagnia dell’Alba, che dirige il Teatro Tosti, presenta un evento speciale in occasione della Giornata della memoria, lo spettacolo “Tanto vale divertirsi”. Lo spettacolo, accompagnato da musica dal vivo, è il racconto di una tragedia con il linguaggio della commedia, una narrazione del dramma della Shoah fatta da una prospettiva inusuale.

I comici ebrei, nomi di primissimo piano, espulsi dai palcoscenici e dai set cinematografici, erano costretti a esibirsi in spettacoli di intrattenimento leggero, che si tenevano in un teatro fatto costruire in un campo di sterminio, in cambio di una momentanea immunità. Allietavano così i loro carcerieri, seduti in prima fila, e gli internati, seduti più dietro. La dimostrazione che, anche in contesti estremamente drammatici, l’arte e la risata possono rappresentare una forma di resistenza e speranza.

Il progetto, la regia e l’interpretazione sono di Antonella Carone, Tony Marzolla, Loris Neci, compagnia Uno&trio, la drammaturgia è di Damiano Nirchio. ”Tanto vale divertirsi” è vincitore del Premio Giacomo Matteotti. I biglietti per lo spettacolo sono in vendita al botteghino del Teatro Tosti e online sul circuito Ciaotickets.

Articolo precedente
I Jinjer in tour in Italia
Articolo successivo
Visite mediche gratuite a Napoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.