Spettacolo Rinascerò a Teramo

Pino Quartullo sarà in “Rinascerò”, un tributo a Milva e al tango di Astor Piazzolla, nel secondo appuntamento della Stagione di Prosa della Riccitelli, sabato 13 dicembre alle 18:30 nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Teramo. In scena con lui ci sarà Cecilia Herrera, voce splendida, interprete, attrice, doppiatrice, performer, speaker radiofonica, autrice di canzoni, drammaturga e sceneggiatrice italiana, e un gruppo di musicisti straordinari: Dario Flammini al bandoneon, Fakizat Mubarak al violino, Daniele Fratini alla chitarra, Carlo Michini al pianoforte, Roberto Della Vecchia al contrabbasso.

A completare lo spettacolo ci saranno Walter Venturini e Manuela D’Orazio, ballerino, maestro, coreografo, DJ di tango e autore italiano, e fondatrice e direttrice artistica di Vida Tanguera, nonché ballerina e maestra di Tango Argentino. Pino Quartullo, regista teatrale e di cinema, attore per la televisione, il cinema e il teatro, ha curato anche allestimenti per sfilate e performance per presentazioni di collezioni di moda, eventi speciali per Moschino, Fendi, Lancetti, Cantarelli, e ha anche prestato la sua voce a Jim Carrey per la versione italiana dei film “The Mask” e “Scemo e più scemo”.

“Rinascerò” è il titolo del brano che Astor Piazzolla dedicò alla sua Musa, Milva, e lo spettacolo è un omaggio all’incontro immortale tra queste due leggende. Sul palco si intrecciano musica, teatro e danza per celebrare una collaborazione che ha segnato il mondo artistico. Le affascinanti melodie del repertorio di Piazzolla prendono vita attraverso la voce e la presenza carismatica di Cecilia Herrera, che veste i panni di Milva, mentre l’intensità di Piazzolla è affidata all’interpretazione di Pino Quartullo.

Cinque musicisti e una coppia di ballerini arricchiscono ogni scena, creando un’esperienza immersiva e avvincente. Ogni momento è curato con un’attenzione che alterna teatralità e intensità musicale, mantenendo vivo il ritmo e la sensibilità per l’intera durata dello spettacolo. Lo spettacolo è basato sul repertorio cantato e strumentale più rappresentativo e celebre del repertorio Milva/Piazzolla e dell’enorme consenso di pubblico e critica nei teatri di tutto il mondo, e si tratta di un progetto concepito per celebrare due artisti internazionali, come internazionale è ormai da decenni il successo del Tango. Pochissimi i posti ancora disponibili, online su CiaoTickets e negli uffici della Riccitelli.