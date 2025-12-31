Spettacolo pirotecnico a Borghetto

Mercoledì 31 dicembre, alle ore 18.00, in Piazza Marinai d’Italia, si terrà un suggestivo spettacolo pirotecnico per salutare l’arrivo del nuovo anno. Il tradizionale augurio di buon anno prenderà forma attraverso i fuochi d’artificio a basso impatto acustico, pensati per regalare emozione e bellezza, nel rispetto dell’ambiente e degli animali.

Un’entusiasmante esplosione di luci e colori accompagnerà il pomeriggio di San Silvestro, creando un’atmosfera di festa e attesa per cittadini e visitatori. Lo spettacolo sarà visibile lungo tutto il lungomare, mentre l’esecuzione avverrà all’altezza di Piazza Marinai d’Italia, punto ideale per godere appieno della magia dell’evento.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, lo spettacolo sarà rinviato a venerdì 2 gennaio, sempre alle ore 18.00.