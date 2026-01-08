Spettacolo per bambini a Gallarate

7.3 C
Spettacolo

Da stranotizie
A Gallarate, il Teatri delle Arti riprende la stagione per bambini e famiglie. Sabato 10 gennaio, sarà in scena Silvano Antonelli con “Piccoli principi e principesse”. Lo spettacolo si ispira al capolavoro di Saint-Exupéry e gioca di specchi e di fili invisibili.

Un personaggio, che potrebbe ricordare un aviatore, porta a spasso per la scena il suo piccolo aeroplano di carta, viaggiando attraverso le esperienze della vita, dalle più leggere dell’infanzia a quelle più faticose dell’età adulta. Fino a quando i suoi pensieri e l’aeroplano non si fanno così pesanti da far precipitare l’aereo in un luogo sperduto.
Mentre l’aviatore cerca di ripararlo, appare la sagoma di un piccolo Ometto, come un disegno o un miraggio, che gli chiede di disegnargli una rosa, quella che ha lasciato sul suo piccolo pianeta sperduto nell’universo. Il piccolo Ometto fa un mucchio di domande e racconta dei tanti pianeti in cui è stato e dei tanti personaggi che li abitano.
Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 4 anni in su e avrà luogo sabato 10 gennaio alle ore 15:30.

