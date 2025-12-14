Spettacolo omaggio a Enzo Jannacci a Milano

Dal 17 al 21 dicembre, la Sala Grande del Teatro Franco Parenti ospita lo spettacolo “Jannacci… e dintorni”, che rende omaggio a Enzo Jannacci e al mondo artistico che gli è cresciuto intorno. Prodotto da Viola Produzioni e Jando Music, con la regia di Lorenzo Gioielli, lo spettacolo alterna racconto e musica, parole e canzoni, risate e commozione, restituendo al pubblico la complessità di uno dei più grandi cantautori italiani.

In scena ci saranno Simone Colombari e Max Paiella, affiancati da una band di grande livello guidata da Attilio Di Giovanni al pianoforte e alla direzione musicale. Il percorso parte dagli esordi di Jannacci, dal primo successo da solista “El purtava i scarp del tennis”, fino al brano che lo consacrò al grande pubblico, “Vengo anch’io? No, tu no”. Un viaggio che attraversa le tappe fondamentali della sua carriera, gli inizi con Adriano Celentano, gli incontri decisivi con Giorgio Gaber e Dario Fo.

I personaggi di Jannacci – marginali, sognatori urbani, comparse del reale – tornano a vivere sul palco con una miscela inconfondibile di ironia poetica e profonda verità. Si moltiplicano le immagini: il bar di periferia, il Milan che pareggia zero a zero, Vincenzina davanti alla fabbrica, il figlio senza motorino, Veronica e il suo amore “a cifra modica”. Colombari e Paiella conducono il pubblico in una “storia minima”, un racconto teatrale cantato e recitato che restituisce Jannacci in tutte le sue contraddizioni.

Lo spettacolo non è un’operazione nostalgica né un omaggio museale, ma il tentativo di riportare alla luce la vitalità di un periodo fertilissimo della cultura popolare italiana. Il lavoro nasce da un processo collettivo, senza gerarchie, fondato sull’ascolto e sulla gioia del fare teatro e musica insieme. L’obiettivo è chiaro: offrire un’ora e mezza di poesia alta e quotidiana, di risate e commozione, costruendo un ponte tra il passato e l’attualità.

Gli orari delle rappresentazioni sono il mercoledì alle 19:45, il giovedì alle 21:00, il venerdì e il sabato alle 19:45 e la domenica alle 16:15. I prezzi dei biglietti variano a seconda del settore: 30€ per il settore A, 22€ per il settore B e 18€ per il settore C, con sconti per under30, over65 e convenzioni. La biglietteria si trova in via Pier Lombardo 14 e il numero di telefono è 02 59995206.