Spettacolo NINE: viaggio tra magia e storia in Friuli

“NINE” è uno spettacolo che combina narrazione e musica per esplorare il Friuli del XIII secolo, un mondo abitato da guaritrice, benandanti, sciamani e guerrieri, figure che oscillano tra fede e magia. La trama si sviluppa nell’Hospitale di San Tomaso di Majano e racconta l’incontro tra Nine, una guaritrice friulana, e Kalju, un giovane guerriero baltico, superando confini culturali e linguistici.

L’iniziativa è promossa dall’Istitût Ladin Furlan “Pre Checo Placerean” APS, con il supporto del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Coseano, Ronchis e Pocenia. Sono previsti tre eventi gratuiti aperti al pubblico: il 14 novembre a Coseano, Auditorium “Galetiere”; il 15 novembre a Ronchis, Palestra Comunale; e il 29 novembre a Pocenia, Sala conferenze della Biblioteca.

Il sindaco di Coseano, David Asquini, descrive lo spettacolo come un tributo ai giovani e alla comunità, sottolineando l’importanza di celebrare la lingua madre e le radici friulane. Valentina Maurizio, vicesindaco di Ronchis, rileva come l’evento rappresenti un momento di grande valorizzazione culturale. Anche Pocenia partecipa con entusiasmo: il sindaco Debora Furlan esprime soddisfazione per un progetto che valorizza le tematiche femminili e il territorio.

“NINE – nei teatri” è realizzato grazie alla collaborazione di Paolo Paron, voce narrante e storico; Alessandro Pozzetto, cantante e autore; e Nico Odorico, compositore e musicista. Geremia Gomboso, presidente dell’Istitût Ladin Furlan, afferma che lo spettacolo offre un modo innovativo di avvicinarsi alla cultura friulana, creando un legame tra passato e presente e celebrando la forza del sapere femminile.