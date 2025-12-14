Spettacolo in Sardegna

L’Unione Sarda S.p.A. riserva tutti i diritti. La riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i materiali del sito è vietata.

La sede legale si trova in Piazzetta L’Unione Sarda al numero 24.

Il capitale sociale è di 11.400.000,00.

Il codice fiscale è 01687830925, mentre la partita IVA è 02544190925.

L’iscrizione presso l’Ufficio Registro Imprese di Cagliari è CA-136248.