Spettacolo in Lombardia

Il Centro di Residenza Artistica IntercettAzioni, riconosciuto e sostenuto da Regione Lombardia e Ministero della Cultura, lancia una call per la selezione di due progetti di arti performative da sviluppare nel biennio 2026-2027. La call è rivolta ad artiste/i e compagnie professioniste italiane e mira a individuare due realtà da ospitare presso il Centro di Residenza IntercettAzioni che abbiano elaborato un progetto originale per la creazione di una performance che preveda l’utilizzo dello spazio pubblico e la stretta relazione con esso.

I progetti proposti devono essere pensati come performance multidisciplinari, ideate e strettamente correlate allo spazio pubblico. Le due realtà selezionate saranno ospitate presso le sedi del Centro di Residenza IntercettAzioni – Milano, Brescia/Canzo, Vimodrone e Piateda – per un percorso di 5 periodi di residenza, ciascuno della durata di 7 giorni, tra maggio 2026 e dicembre 2027.

Il Centro di Residenza mette a disposizione un contributo economico di 12.500 euro lordi per ciascun progetto selezionato, spazi di lavoro e, in alcune sedi, ospitalità gratuita, nonché un percorso di tutoraggio artistico e progettuale. La call è rivolta a singole/i artiste/i e compagnie fino a 5 componenti, residenti e operanti in Italia, attive/i nei campi della prosa, danza, circo contemporaneo e musica. La scadenza per l’invio delle candidature è il 28 febbraio 2026, ore 24.00. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected].

