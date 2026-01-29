Spettacolo in Italia: novità e finanziamenti

Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo entra nel suo secondo anno del triennio, rappresentando una tappa cruciale per consolidare i finanziamenti ottenuti. Gli operatori devono presentare i Programmi 2026 e i Consuntivi 2025 entro il 31 gennaio 2026.
Sono stati stanziati fondi per eventi unici e rassegne non ripetibili da concludersi entro il 31 dicembre 2026, con contributi fino a 85.000 euro per progetto. Il 2026 consolida l’indennità di discontinuità, con modifiche sostanziali per ampliare la platea dei beneficiari, tra cui l’innalzamento della soglia massima di reddito Irpef a 35.000 euro.
I requisiti contributivi prevedono almeno 51 giornate di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente, con deroga speciale per gli attori cinematografici e dell’audiovisivo. Entro il 2026, il tavolo tecnico “Welfare Spettacolo” definirà i parametri minimi per l’equo compenso, rendendo obbligatorio inserire nei contratti di scrittura tariffe minime inderogabili.
La domanda per l’indennità maturata nel 2025 dovrà essere presentata telematicamente all’Inps entro il 30 aprile 2026. Il credito d’imposta non riguarda più solo le grandi produzioni cinematografiche, ma è vitale per le compagnie teatrali che puntano sull’innovazione, con aliquote del 40% per le opere di particolare valore culturale.
Il Ministero della Cultura sta promuovendo l’uso del bonus anche per progetti teatrali svolti in luoghi non convenzionali, ampliando la platea degli enti che possono ricevere donazioni detraibili. Per i professionisti del settore artistico in possesso di Partita Iva, il 2026 conferma la soglia degli 85.000 euro di incassi annui quale limite per la permanenza nel regime agevolato.