Spettacolo in Italia: eventi e personaggi del 21 settembre

Il 21 settembre è una data significativa, essendo il 264º giorno dell’anno. In questo giorno si celebra anche la Giornata Internazionale della Pace, promossa dalle Nazioni Unite per incentivare la cessazione delle ostilità e una cultura di pace, e la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, dedicata alla sensibilizzazione su questa malattia.

Tra i santi ricordati in questa data ci sono San Matteo, apostolo ed evangelista, patrono di bancari e contabili; San Giona, profeta dell’Antico Testamento; Sant’Ifigenia, vergine etiope; San Castore di Apt, vescovo; Sant’Eusebio, martire; e Santa Maura di Troyes, vergine.

Tra i nati in questo giorno spiccano personalità come Stephen King, scrittore statunitense noto per i suoi romanzi thriller e horror; Leonard Cohen, cantautore canadese autore di “Hallelujah”; Sergio Zavoli, giornalista e scrittore italiano; Filippa Lagerbäck, conduttrice svedese naturalizzata italiana; H. G. Wells, pioniere della fantascienza; Girolamo Savonarola, frate e riformatore; e Marcelo Estigarribia, calciatore paraguaiano.

Tra le personalità scomparse, si segnalano Arthur Schopenhauer, filosofo tedesco; Walter Scott, scrittore scozzese; Carlo V d’Asburgo; Kokichi Mikimoto, inventore della perla coltivata; e Rosario Livatino, magistrato italiano ucciso dalla mafia.

Eventi storici di rilievo accaduti il 21 settembre includono l’abolizione della monarchia in Francia con la nascita della Prima Repubblica, la pubblicazione de “Lo Hobbit” da parte di Tolkien, e l’indipendenza di Malta dal Regno Unito.