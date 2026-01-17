Spettacolo in Bergamasca

8 C
Nel fine-settimana in Bergamasca sono state organizzate diverse iniziative. Tra gli appuntamenti spiccano le feste per Sant’Antonio a Onore e a Orezzo di Gazzaniga, “Valtellina in tour” a Spirano, teatro dialettale e spettacoli per famiglie.
Da annotare, inoltre, “A Christmas Carol” ad Almenno San Bartolomeo, lo spettacolo “Gino Bartali – Eroe silenzioso” a Riva di Solto, la Fiera del disco e la Stra Stezzano a Stezzano, la serata afro dance e Omar Pedrini a Treviglio.
Gli eventi sono promossi in provincia sabato 17 e domenica 18 gennaio.

