Spettacolo di Natale a Sava con Miss Naty Voice

Da stranotizie
Lux Divino presenta una cena spettacolo intitolata “Waiting Christmas” con la voce di Miss Naty Voice. La serata si svolgerà venerdì 19 dicembre dalle ore 21:00 e promette di essere un’atmosfera unica di pura emozione e divertimento.

Durante la serata, sarà offerto un giro pizza illimitato per deliziare il palato. La cantante Miss Naty Voice si esibirà in una live performance, seguita da un after show esplosivo con dj set di Angelo Locos.

La cena spettacolo si terrà presso Lux Divino, situato in Corso Vittorio Emanuele III, 173 a Sava. I posti sono limitati, quindi è consigliabile prenotare subito. Per assicurarsi un tavolo per una serata indimenticabile, è possibile contattare il numero 393 244 3334 o visitare il sito www.instagram.com/angelolocos.

