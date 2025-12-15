Spettacolo di Natale a Mestre

Christmas al Top è un doppio appuntamento per grandi e piccini che porta due spettacoli multidisciplinari al Teatro del Parco di Mestre. Il primo spettacolo, intitolato “Esplode la Magia”, si tiene il 26 dicembre alle 16 e consiste in uno show di illusionismo contemporaneo di e con Sirio Alfieri, che fonde tradizione e innovazione in un linguaggio scenico sorprendente.

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio dove la realtà sembra dissolversi, con illusioni classiche e tecnologie moderne, effetti visivi, escapologia mozzafiato e momenti surreali. A seguire, alle 16.50, la tombola di Natale della Compagnia Pantakin, con Emanuele Pasqualini e Irene Silvestri, un’edizione speciale con 24 numeri da estrarre e un simbolo natalizio per ogni casella della cartella.

Il 6 gennaio, alle ore 16, va in scena “Cafè Rouge”, spettacolo di circo-teatro della Compagnia Circo Bipolar, interpretato da Costanza Bernotti e Shay Wapniaz. Lo show intreccia acrobatica aerea, giocoleria ed equilibrismi, trasformando lo spazio scenico in un luogo sospeso dove humour, poesia e tensione si incontrano.

Il biglietto unico per gli spettacoli costa 5 € e possono essere acquistati online su Vivaticket o presso la biglietteria del Teatro al Parco, che apre un’ora prima dello spettacolo. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://pantakin.it/top/chrismas-al-top o contattare la biglietteria del teatro.