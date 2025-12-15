Spettacolo di magia a Torino

Dal 26 dicembre al 6 gennaio, la Casa del Teatro di Torino ospiterà lo spettacolo “Funny Magic Show”, prodotto da Muvix Europa in collaborazione con il Circolo degli Amici della Magia di Torino. Si tratta di uno spettacolo unico e divertente, adatto sia ai giovani spettatori che a quelli adulti, con oltre venti repliche tra pomeridiani e serali.

I protagonisti dello spettacolo saranno il Clown Carillon, al secolo Paolo Casanova, reduce da una tournée in Germania, Austria e Stati Uniti, e Nox, con la sua voce suadente e incantevole. Ci sarà anche la comicità trascinante di Nicola Virdis, finalista di Italia’s Got Talent, e l’estro frizzante del Mago Alan, che farà breccia nel cuore degli spettatori più giovani. Inoltre, gli esperimenti di telepatia e trasmissione del pensiero della misteriosa Madame Zorá coinvolgeranno e sorprenderanno il pubblico, e Mister Brondino creerà immagini con la sabbia.

Lo spettacolo, diretto da Giancarlo Judica Cordiglia, rappresenta un invito a sognare e ridere anche a Capodanno. I biglietti sono disponibili a partire da 14 euro e fino a 22 euro. Il 31 dicembre è prevista una serata speciale di Capodanno. Per informazioni e biglietti, è possibile contattare il numero 389 2064590 o visitare i siti www.magic-show.it e casateatroragazzi.it. Lo spettacolo si terrà alla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, Torino.