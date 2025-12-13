Spettacolo di canti natalizi a Lamezia Terme

Lamezia Terme ha ospitato un pomeriggio di pura emozione e talento nell’Auditorium dell’I.C. Nicotera-Costabile. Gli alunni delle classi quinta A, quinta B e quinta C della scuola primaria, plesso di Savutano, hanno offerto ai presenti un indimenticabile spettacolo di auguri natalizi, dimostrando una straordinaria bravura e preparazione musicale.

Sotto la luce dei riflettori, i giovanissimi artisti hanno dato prova di vero talento, esibendosi in una serie di canti natalizi rigorosamente dal vivo e accompagnati al pianoforte. Il repertorio, curato e vario, ha spaziato da classici come “Il mago di Natale”, “Bianco Natale Swing” e “We wish you merry Christmas”, fino a toccare le corde della tradizione locale con la recitazione della tradizionale “Strenna di Natale” (in lingua dialettale).

Il momento culminante è stato l’esecuzione di “Natale freestyle”, un brano con un testo creato e realizzato dagli stessi alunni, testimonianza della loro creatività e del loro impegno.

L’energia sul palco è stata contagiosa: i ragazzi hanno saputo coinvolgere attivamente non solo i genitori presenti, ma anche le maestre e l’intero pubblico, creando un’atmosfera calda e vibrante di festa.

I genitori hanno applaudito con entusiasmo, visibilmente orgogliosi dell’impegno e della performance dei loro figli.

Lo spettacolo è stato frutto di un’importante collaborazione con l’Associazione Musicale “Amici delle Musica” della prof.ssa Marina Misuraca di Lamezia Terme, il cui supporto e consulenza tecnica degli esperti messi a disposizione sono stati fondamentali per la preparazione di brani così complessi e ricchi di sfumature.

A presentare l’evento sono stati alcuni alunni delle tre classi, che hanno colto l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento alla Dirigente scolastica, alle maestre per il loro costante supporto e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto.

L’iniziativa ha sottolineato ancora una volta l’importanza dei progetti realizzati dall’associazione Amici della Musica, che da anni valorizza la musica a scuola, offrendo ai ragazzi l’opportunità di crescere, esprimersi e, come in questo caso, regalare momenti di pura gioia alla comunità scolastica.

