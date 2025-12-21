Spettacolo di beneficenza a Ravenna

Una rappresentanza del cast dello spettacolo di beneficenza “The Untouchables” ha consegnato al Centro educativo Anacleto di Porto Fuori un assegno simbolico di 5944 euro. Il cast si era esibito presso il teatro Alighieri di Ravenna il 26 settembre.

Tutto l’incasso è stato devoluto al Centro educativo Anacleto, che si occupa di bambini con sindrome dello spettro autistico.

Alla consegna erano presenti il regista dello spettacolo Zagor Borghesi, i co-ideatori Fabio Marzufero e Christian Rivalta e i referenti del Centro Francesca Battistini, presidente Cooperativa progetto crescita, Matteo Alberani, pedagogista, Alessandra Annibali, psicologa e analista del comportamento.