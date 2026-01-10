Spettacolo di beneficenza a Macerata

La rappresentazione teatrale “Burattino di legno, anima di vento” arriva al cinema teatro Italia di Macerata sabato 31 gennaio, alle 17. Lo spettacolo di beneficenza è dedicato a Haron Leoperdi, un bambino scomparso a soli 7 anni di età a causa di una malattia senza un nome. Il testo della rappresentazione è stato scritto da Tiziana Maniscalco, mentre le coreografie sono di Marinella Riggio, entrambe di Sciacca.

L’evento nasce da una collaborazione tra l’asd Il Discobolo di Sciacca e la ssd Ginnastica Macerata. Arianna Ciucci, direttore tecnico della ssd Ginnastica Macerata e mamma di Haron, aveva presentato un esercizio al campionato del mondo di ginnastica aerobica con le musiche della favola “Pinocchio”, vincendo una medaglia d’argento. L’idea della rappresentazione teatrale è nata dopo che la Maniscalco si è ispirata al bambino, che non camminava e non parlava a causa di una malattia genetica rara mai diagnosticata.

La storia di Pinocchio è stata dedicata a Haron, richiamando il valore dello sport come amicizia, solidarietà e capacità di affrontare la diversità. I promotori dello spettacolo hanno dichiarato di voler portare la rappresentazione anche a Macerata, in collaborazione con l’Istituto paritario San Giuseppe, con diversi alunni e atleti della società sportiva. L’ingresso sarà ad offerta e le offerte saranno devolute all’associazione di volontariato “Tutti per l’Emmanuel” di Tolentino, che presta aiuti professionali a titolo gratuito ai bambini diversamente abili.