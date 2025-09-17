Spettacolo della Salute a Padova: benessere e prevenzione

Lo “Spettacolo della Salute” arriva per la prima volta a Padova, presso il Gran Teatro Geox, il 26 settembre dalle 14.15 alle 18.30. Questo evento trasforma la battaglia contro la sedentarietà in uno spettacolo dal vivo, con dieci ospiti speciali, tra cui lo psichiatra Paolo Crepet, la pallavolista Francesca Piccinini, l’ex portiere Francesco Toldo, il nuotatore olimpico Luca Dotto e la nutrizionista Martina Donegani.

L’iniziativa è nata come progetto culturale e sociale e ha già attirato oltre 3.000 spettatori nelle edizioni precedenti. L’obiettivo è rendere la prevenzione accessibile e coinvolgente. Giorgio Leo, co-ideatore, sottolinea l’importanza della salute come un bene collettivo, affermando che parlarne deve ispirare e motivare.

Il programma dell’evento si articola in quattro temi principali: alimentazione sana, esercizio fisico e scienza, longevità e prevenzione, e motivazione. Otto relatori si alterneranno sul palco, combinando dati scientifici e storie personali, dimostrando come piccoli gesti quotidiani possano avere un grande impatto.

Momenti salienti includono le testimonianze di sportivi come Francesca Piccinini e Luca Dotto, che condivideranno le loro esperienze, e Francesco Toldo, che discuterà di sport e salute. La manifestazione sarà condotta dalla giornalista Chiara Perale.

Il costo del biglietto, fissato a 10 euro, sarà interamente devoluto a Show Care, un’associazione che offre percorsi di esercizio fisico gratuiti per persone in follow-up oncologico. I fondi serviranno a potenziare le sedi e finanziare progetti di ricerca sull’attività fisica oncologica.

Precedenti edizioni hanno visto la partecipazione di celebrità come Lele Adani e Tania Cagnotto, riunendo sportivi, professionisti e cittadini. Con il supporto di Regione Veneto, Comune di Padova e partner locali, lo “Spettacolo della Salute” si conferma un appuntamento imperdibile per promuovere benessere e impegno collettivo.