Spettacolo dal vivo in crisi nelle Marche

La situazione dello spettacolo dal vivo nelle Marche è caratterizzata da grave incertezza. Mentre molte regioni italiane stanno per pubblicare i bandi pubblici per sostenere la promozione dello spettacolo dal vivo, le Marche non hanno ancora reso noti gli esiti dei bandi relativi al 2025. Secondo Carlo Cimmino, segretario della Slc Cgil Marche, questo ritardo mette a rischio centinaia di posti di lavoro tra i circa 5.600 operatori del settore nella regione.

I bandi sono stati emanati quando l’anno era già chiuso, creando difficoltà ai lavoratori, e lo stanziamento previsto ha fatto ricorso a risorse non direttamente allocate dalla regione. Ciò rende difficile la programmazione dell’attività per gli operatori del settore. La situazione è ulteriormente aggravata dalla concorrenza del settore amatoriale, che attinge a fondi destinati ai professionisti del settore.

Secondo il sindacato, questo mix di progetti professionali e iniziative amatoriali sottrae fondi ai professionisti. Pertanto, la Slc Cgil Marche chiede alla regione di pubblicare i bandi nei tempi previsti e con risorse strutturali, al fine di evitare la desertificazione culturale e occupazionale del settore.