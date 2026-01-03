Spettacolo ad Avellino

Domenica 4 gennaio, alle ore 19.30, lo spettacolo “La rivolta delle pecore, storie libertarie di animali rivoluzionari” sarà all’Ex Cinema Eliseo di Avellino. L’evento ha lo scopo di ricordare che l’unica rivoluzione possibile è quella delle idee e dei comportamenti. L’Ex Cinema Eliseo di Avellino ospiterà questo spettacolo unico e originale che vuole portare il pubblico a riflettere sull’importanza della libertà e della rivoluzione delle idee. La rivolta delle pecore è un titolo che suggerisce una storia di animali che decidono di ribellarsi e di lottare per la loro libertà, un concetto che può essere applicato anche alla società umana. L’evento è parte della categoria Spettacolo e sarà un’occasione per il pubblico di Avellino di assistere a uno spettacolo culturale e di riflessione.