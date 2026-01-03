14.5 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Spettacolo

Spettacolo ad Avellino

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Domenica 4 gennaio, alle ore 19.30, lo spettacolo “La rivolta delle pecore, storie libertarie di animali rivoluzionari” sarà all’Ex Cinema Eliseo di Avellino. L’evento ha lo scopo di ricordare che l’unica rivoluzione possibile è quella delle idee e dei comportamenti. L’Ex Cinema Eliseo di Avellino ospiterà questo spettacolo unico e originale che vuole portare il pubblico a riflettere sull’importanza della libertà e della rivoluzione delle idee. La rivolta delle pecore è un titolo che suggerisce una storia di animali che decidono di ribellarsi e di lottare per la loro libertà, un concetto che può essere applicato anche alla società umana. L’evento è parte della categoria Spettacolo e sarà un’occasione per il pubblico di Avellino di assistere a uno spettacolo culturale e di riflessione.

Articolo precedente
Energia al centro della sicurezza nazionale
Articolo successivo
Controlli a Pozzuoli
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.