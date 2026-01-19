12.8 C
Spettacolo a Viterbo per Go Green

La seconda edizione del progetto Go Green, nato per sensibilizzare le imprese verso un percorso di sostenibilità, è partita con lo spettacolo “Genesi del rigenero” dell’artigiano teatrante Beppe Allocca. Gli incontri del progetto, che includono workshop tematici, sessioni di co-progettazione e attività di prototipazione, si svolgeranno tra febbraio e marzo.

Il progetto, promosso dalla Cna di Veterbo e Civitavecchia con il contributo della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e della Camera di Commercio di Roma, ha iniziato con la consulenza alle imprese. Lo spettacolo di Allocca ha portato in scena il tema della sostenibilità applicata all’artigianato, sensibilizzando ironicamente sui concetti di riutilizzo e riuso.

Prima dello spettacolo, hanno portato il loro saluto la sindaca Chiara Frontini, il segretario della Cna Attilio Lupidi, il presidente Alessio Gismondi, il vicepresidente Luigi Cuppone e Vanessa Sansone del teatro San Leonardo. Cuppone ha spiegato le caratteristiche di Go Green e illustrato i risultati della prima edizione, che ha catalizzato l’attenzione sul tema della sostenibilità.

Le imprese partecipanti al progetto toccano diversi settori, dalla sartoria all’oreficeria, dall’agricoltura all’editoria per l’infanzia, dal turismo alla ceramica, fino alla produzione di olio. Il progetto utilizza anche una piattaforma digitale, Miro, per condividere idee, mappare i processi e costruire soluzioni collaborative, consentendo di partecipare alla progettazione e alla sperimentazione delle strategie più adatte alla singola impresa.

