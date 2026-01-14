Spettacolo a Verona con Giacomo Poretti

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 21, lo spettacolo fuori abbonamento della rassegna ‘Divertiamoci a Teatro’ presenterà in scena i noti attori Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. La storia segue il vecchio custode Angelo, che lavora con dedizione presso la portineria di un condominio della “Milano-bene”. Angelo si occupa di molte cose, tra cui la spesa dell’anziano Gaspare e le paturnie della Signora Biraghi, e custodisce le chiavi e i ricordi degli inquilini.

Una sera, un’imprevista visita di Caterina, un’affascinante signora, sconvolge la vita di Angelo. Caterina gli annuncia che è stato licenziato e che verrà sostituito da un’App. Gli azionisti del condominio hanno deciso di automatizzare e licenziare Angelo per favorire la capitalizzazione e la fatturazione. Tuttavia, Angelo non si lascia intimidire e decide di lottare per la sua sopravvivenza.

Lo spettacolo racconta l’immensa confusione che vive oggi il mondo del lavoro, dove il lavoro è un mostro a mille teste, con orari impossibili, nuove e paradossali occupazioni e, sempre più spesso, perdita di contatto con la realtà. Il tutto è raccontato dal punto di vista di Angelo e Caterina, che si scambiano di continuo i ruoli di vittima e carnefice, in un piccolo condominio, rappresentativo della nostra vita di ogni giorno.

Il regista Marco Zoppello, spiega che il comico racconta il mondo attraverso il paradosso, l’iperbole, l’ironia, e che quando sale sul palcoscenico porta con sé uno specchio deformante, affinché la platea possa specchiarcisi e ridere di se stessa. I due attori, per l’occasione, si cimentano in una moderna pochade, una commedia brillante dal ritmo incalzante.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Nuovo, online e presso BoxOffice. I biglietti per i palchi saranno disponibili a partire dalle ore 19:00 del giorno precedente lo spettacolo.