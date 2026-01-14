10.2 C
Roma
mercoledì – 14 Gennaio 2026
Spettacolo

Spettacolo a Verona con Giacomo Poretti

Da stranotizie
Spettacolo a Verona con Giacomo Poretti

Mercoledì 14 gennaio, alle ore 21, lo spettacolo fuori abbonamento della rassegna ‘Divertiamoci a Teatro’ presenterà in scena i noti attori Giacomo Poretti e Daniela Cristofori. La storia segue il vecchio custode Angelo, che lavora con dedizione presso la portineria di un condominio della “Milano-bene”. Angelo si occupa di molte cose, tra cui la spesa dell’anziano Gaspare e le paturnie della Signora Biraghi, e custodisce le chiavi e i ricordi degli inquilini.

Una sera, un’imprevista visita di Caterina, un’affascinante signora, sconvolge la vita di Angelo. Caterina gli annuncia che è stato licenziato e che verrà sostituito da un’App. Gli azionisti del condominio hanno deciso di automatizzare e licenziare Angelo per favorire la capitalizzazione e la fatturazione. Tuttavia, Angelo non si lascia intimidire e decide di lottare per la sua sopravvivenza.

Lo spettacolo racconta l’immensa confusione che vive oggi il mondo del lavoro, dove il lavoro è un mostro a mille teste, con orari impossibili, nuove e paradossali occupazioni e, sempre più spesso, perdita di contatto con la realtà. Il tutto è raccontato dal punto di vista di Angelo e Caterina, che si scambiano di continuo i ruoli di vittima e carnefice, in un piccolo condominio, rappresentativo della nostra vita di ogni giorno.

Il regista Marco Zoppello, spiega che il comico racconta il mondo attraverso il paradosso, l’iperbole, l’ironia, e che quando sale sul palcoscenico porta con sé uno specchio deformante, affinché la platea possa specchiarcisi e ridere di se stessa. I due attori, per l’occasione, si cimentano in una moderna pochade, una commedia brillante dal ritmo incalzante.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Nuovo, online e presso BoxOffice. I biglietti per i palchi saranno disponibili a partire dalle ore 19:00 del giorno precedente lo spettacolo.

Articolo precedente
Cimitero per animali a Sannicola
Articolo successivo
Neuropsicologia delle decisioni in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.