Spettacolo a Terranuova Bracciolini

Il Teatro Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini ospiterà un fine settimana di musica e teatro con due appuntamenti nelle rassegne Diffusioni Music e Diffusioni Kids. Il primo appuntamento si terrà sabato alle ore 21.15 con il concerto “TANTARIA Live Concert” dei Sonacammanese, che vedrà la partecipazione speciale di Paul Dabirè in un omaggio al fratello e artista Gabin Dabirè.

I Sonacammanese sono una band che ha saputo rinnovare il proprio linguaggio musicale mantenendo saldo il legame con le radici popolari. Hanno collaborato con musicisti professionisti di rilievo nazionale e hanno portato la propria musica in tutta Italia e in numerosi festival europei, esibendosi in Paesi come Svizzera, Germania, Paesi Bassi e Belgio. Il loro nuovo progetto musicale propone un repertorio rinnovato, nel quale ritmi e sonorità di tradizioni diverse si fondono con la cultura campana e la canzone d’autore.

Il fine settimana prosegue domenica alle ore 17.00 con il secondo appuntamento della rassegna Diffusioni Kids, dedicata ai più piccoli e alle famiglie. La compagnia KanterStrasse presenterà “Viaggio da fiaba”, una mise en espace ispirata alle Fiabe Italiane di Italo Calvino e rivolta ai bambini dai 4 anni in su. Lo spettacolo si inserisce all’interno del progetto “Habitat per una fiaba”, realizzato con il contributo della Fondazione CR Firenze, un percorso immersivo che coniuga teatro, arti visive, illustrazione e laboratori creativi. Il Teatro Le Fornaci conferma la sua vocazione di spazio culturale vivo e inclusivo, capace di offrire proposte di qualità e di avvicinare pubblici diversi attraverso linguaggi artistici molteplici.