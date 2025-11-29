Spettacolo a San Massimiliano Maria Kolbe

Sabato 6 dicembre la rassegna riprende con il secondo appuntamento grazie agli amici della Compagnia Instabile “A DDU TIRA LA CIUCCIA”, anch’essi compagni di questo meraviglioso viaggio che una volta al mese vede accendere le luci del Teatro Parrocchiale di San Massimiliano Maria Kolbe.

Guida la compagnia l’autore, regista Luigi Pascali, con una delle sue opere di straordinaria bellezza “Saverio Pennellessa Pittore”.

La periferia al centro della città è l’obiettivo fissato nelle priorità del Parroco Don Maurizio Ciccarese, che oltre a curare premurosamente le attività spirituali, segue con attenzione le attività ludiche coinvolgendo le Compagnie che sposano l’obiettivo di aiutare il prossimo portando un po’ di spensieratezza.

Don Maurizio Ciccarese commenta: “Questa rassegna, uno dei gioielli delle attività parrocchiali, si premura di rispondere alle esigenze di un contesto sociale che ha bisogno di particolare cura. Dare attenzione anche alla tradizione in vernacolo, ci sembra essere un canale per veicolare cultura e origini che ci contraddistinguono e che fanno il nostro specifico”.

Il pubblico è atteso numeroso insieme alla Compagnia Instabile “A ddu tira la ciuccia” nel Teatro Parrocchiale del rione 167/C “San Massimiliano Maria Kolbe” sabato 6 dicembre con ingresso alle ore 20.30 e sipario alle ore 21.00.

L’ingresso sarà con offerta e darà la possibilità di accedere alla riffa e un piccolo e accogliente angolo.