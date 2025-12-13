Spettacolo a Montecatini con BuBBles Revolution

Il 26 dicembre alle 15:30, il Teatro Verdi di Montecatini Terme ospiterà per la prima volta la nuova tournée di BuBBles Revolution, lo spettacolo di Marco Zoppi e Rolanda, considerati tra i massimi Bubbles Artist internazionali. La coppia è stata insignita a New York dell’Merlin Award, l’Oscar della Magia, dall’International Magician Society.

Reduci da un tour in tutto il mondo, Marco Zoppi e Rolanda tornano in Italia per una tournée nazionale che toccherà anche Bologna, Assisi, Lecce, Bari, Catania e Palermo. La tournée kenneneggerà l’Italia, da sud a nord, in sale grandi e prestigiose, e sarà l’occasione per portare la loro arte in teatri dove non si sono mai esibiti prima.

Marco Zoppi ha iniziato la sua carriera di artista professionista 15 anni fa, dopo aver studiato chimica all’Università. La sua passione per le bolle di sapone lo ha portato a creare una formula per produrre bolle sempre più grandi e resistenti. Nel 2009 ha portato in scena il suo primo spettacolo, e tre anni dopo si è esibito sul palcoscenico di Gardaland. L’incontro con Rolanda ha reso il suo spettacolo ancora più internazionale e ha portato alla nascita di Bubbles Revolution.

Lo spettacolo di Marco e Rolanda unisce l’incanto delle bolle con il fascino seduttivo dell’illusionismo moderno. Le bolle di sapone sono un elemento che affascina la nostra fantasia, e Marco e Rolanda le utilizzano per raccontare una storia che appartiene a tutti noi. Il loro spettacolo non è solo uno show di bolle di sapone, ma un’opera artistica sublime che ci porta in un viaggio emozionante nel magico mondo delle bolle.

Marco e Rolanda utilizzano le bolle come mezzo per raccontare una storia, e non come fine. Il loro spettacolo è un crescendo di immagini sempre più sorprendenti, con creazioni multiformi e colorate che ci portano in un universo fantastico. Lo show include anche illusionismo, light painting e ombre cinesi, e è in grado di incantare i piccoli e coinvolgere gli adulti.

La coppia ha proposto lo show BuBBles Revolution in quasi 60 paesi di 4 continenti, calcando i palcoscenici di New York, Las Vegas, Dubai, Pechino, Mosca, Parigi e Hong Kong. Il loro successo planetario è grazie all’efficacia di uno show trasversale che incanta, sorprende e diverte un pubblico di tutte le età, e che raggiunge gli spettatori di ogni lingua e cultura.