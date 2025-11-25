Spettacolo a Macomer in Sardegna

Il Centro Servizi Culturali di Macomer propone una serie di eventi culturali e di intrattenimento. La rassegna cinematografica prevede la proiezione di tre film: “The Blues Brothers” il 4 dicembre alle 19.30, “Love & Mercy” l’11 dicembre alle 19.30 e “Better Man” il 18 dicembre alle 19.30.

Inoltre, è in programma lo spettacolo "Kosmos" con Luca Perri il 17 dicembre alle 20.30.