Spettacolo a Macomer in Sardegna

Spettacolo a Macomer in Sardegna

Il Centro Servizi Culturali di Macomer propone una serie di eventi culturali e di intrattenimento. La rassegna cinematografica prevede la proiezione di tre film: “The Blues Brothers” il 4 dicembre alle 19.30, “Love & Mercy” l’11 dicembre alle 19.30 e “Better Man” il 18 dicembre alle 19.30.

Inoltre, è in programma lo spettacolo “Kosmos” con Luca Perri il 17 dicembre alle 20.30. Per tutte le informazioni e i contatti, il Centro Servizi Culturali di Macomer è raggiungibile al Viale Gramsci, a Macomer, in Sardegna, al numero di telefono 0785 71164, all’indirizzo email [email protected] e sui siti web www.centroserviziculturali.macomer e cscmacomer.it. Sono anche presenti sui social con un canale YouTube all’indirizzo youtube.com/@CSCMacomer e una pagina Facebook all’indirizzo https://www.facebook.com/centroserviziculturali.macomer.

