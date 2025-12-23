Spettacolo a Catania: Storie in cantiere

Domenica 28 dicembre, alle ore 11:00, nella nuova piazza dell’area dell’ex Santa Marta a Catania, si terrà la performance finale del laboratorio teatrale “Storie in cantiere”, a cura di Officine Culturali e guidato dall’attore e regista Angelo D’Agosta. Il laboratorio e la performance sono stati realizzati con la partecipazione del musicista Andrea Balsamo e la consulenza scientifica di Claudia Cantale, sociologa digitale dell’Università di Catania.

Il laboratorio e la scrittura della performance sono nati dal materiale di ricerca etnografico raccolto nelle interviste curate da Claudia Cantale. Le persone partecipanti hanno dato vita a una rielaborazione creativa delle storie dell’Antico Corso, intrecciando ricordi del passato e fatti recenti che hanno segnato e continuano a segnare la vita del quartiere. La performance racconterà le trasformazioni, i cantieri e i cambiamenti vissuti dal quartiere e da chi lo abita, restituendo al pubblico storie, memorie e ricordi.

Il testo della performance è stato scritto da un gruppo di persone che hanno partecipato al laboratorio, tra cui Carmela Arcoraci, Irene Barbera, Letizia Bertino, Noemi D’Agosta, Gianna D’Antona, Manuel Giunta, Gabriele Passanisi, Maria Ponte, Alfio Rapisarda, Giovanna Valastro, Agata Vinci, Beatrice Zaccariello, Veronica Zuccaro. La partecipazione alla performance è gratuita, ma i posti sono limitati e richiede la prenotazione chiamando 0957102767 o 3349242464, anche tramite WhatsApp.