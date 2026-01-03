Spettacolo a Avellino con La rivolta delle pecore

Il 4 gennaio alle ore 19.30, l’ex Cinema Eliseo di Avellino ospiterà lo spettacolo “La rivolta delle pecore”, ispirato alle favole della collana “L’Albero Vagabondo”. Sul palco si esibiranno Marisa Barile e Nicola Mariconda, accompagnati da canzoni e musiche originali dei Barabba Blues.

L’evento propone un intreccio di narrazione, musica dal vivo e suggestioni teatrali, offrendo al pubblico un’esperienza culturale coinvolgente e originale. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con circa 200 posti disponibili.