Spettacolo a Avellino con La rivolta delle pecore

Spettacolo a Avellino con La rivolta delle pecore

Il 4 gennaio alle ore 19.30, l’ex Cinema Eliseo di Avellino ospiterà lo spettacolo “La rivolta delle pecore”, ispirato alle favole della collana “L’Albero Vagabondo”. Sul palco si esibiranno Marisa Barile e Nicola Mariconda, accompagnati da canzoni e musiche originali dei Barabba Blues.

L’evento propone un intreccio di narrazione, musica dal vivo e suggestioni teatrali, offrendo al pubblico un’esperienza culturale coinvolgente e originale. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con circa 200 posti disponibili.

