Spettacoli in Italia: Carolina Benvenga riprogramma date a Catania e Palermo

Per motivi di salute dell’artista Carolina Benvenga, gli spettacoli di Catania e Palermo sono stati rinviati a febbraio con un nuovo show pensato per le famiglie. A causa di motivi di salute di Carolina Benvenga, colpita da influenza stagionale con complicanza di laringite acuta e affaticamento respiratorio, la Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, la Stefano Francioni Produzioni e la Ventidieci, in collaborazione con Sony Music, sono costretti a rinviare le date dello spettacolo “Un Magico Natale con Carolina”.

Gli organizzatori hanno annunciato che le date rinviate saranno sostituite da un nuovo show creato appositamente per l’occasione, dal titolo “Carolina’s Family Show”. La data di Catania inizialmente prevista per il 28 dicembre al Teatro Metropolitan è stata spostata a domenica 8 febbraio, con doppio spettacolo alle ore 15.00 e alle ore 18.00. La data di Palermo, prevista per il 29 dicembre al Teatro Golden, è stata riprogrammata a sabato 7 febbraio, sempre con spettacoli alle ore 15.00 e alle ore 18.00.

I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date e per gli stessi orari originariamente previsti. In alternativa, il pubblico potrà richiedere il rimborso entro e non oltre l’8 gennaio.