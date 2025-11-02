18.6 C
Spettacoli imperdibili in Italia: fiction e avventure da vedere

La programmazione televisiva della serata offre una varietà di programmi interessanti tra fiction, film e spettacoli. Ecco una selezione delle proposte più allettanti.

In primo piano c’è la chiusura della terza stagione di “Blanca”, in onda su RAI 1 alle 21.30. Blanca e Liguori affrontano situazioni complesse: mentre Liguori si confronta con le conseguenze delle sue azioni, Blanca deve fare i conti con le bugie legate a Domenico, che la colpiscono da vicino.

Su RAI 2, alle 21.20, Teo Mammucari ci porta a Gualdo Tadino con “Lo spaesato”. In questo affascinante paese, il conduttore scopre arte, paesaggi e tradizioni gastronomiche, approfondendo il lavoro di Alberto, un esperto tartufaio locale.

Per gli amanti del genere western, RAI MOVIE presenta “Gli ultimi fuorilegge” alle 21.10. La storia segue Patrick Tate, un impresario funebre che profitta degli atti criminali di una banda guidata da Dutch Albert. Quando la violenza colpisce la sua famiglia, Patrick è costretto a reagire armato.

Infine, su SKY CINEMA UNO alle 21.15, “Largo Winch – Il prezzo del denaro” racconta le disavventure di Largo Winch, coinvolto in eventi drammatici e un rapimento che minaccia la vita di suo figlio Noom. Nel frattempo, affronta anche la crisi di un socio d’affari in diretta.

Questa serata di spettacoli promette di catturare l’attenzione degli spettatori con emozioni forti e storie avvincenti.

