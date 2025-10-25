Spettacoli imperdibili a Venezia: moda e concerti in scena

Moda, concerti e spettacoli: il weekend del 25 e 26 ottobre è ricco di eventi imperdibili, con un’anteprima venerdì 24. Ecco i principali appuntamenti da segnare in agenda.

La Venice Fashion Week continua tra palazzi storici e spazi culturali a Venezia, coinvolgendo oltre 60 designer da 12 paesi e 25 location. Sabato 25 ottobre, alle 18, sarà presentata la sfilata-performance “La Via dell’Ambra” a Palazzo Pisani.

“Venezia Sounds” sarà un evento musicale il 25 ottobre alle Tese dell’Arsenale, con artisti tra cui Casino Royale, Jovanotti e Subsonica, per sostenere gli studi sulle immunoterapie per il cancro.

Bresh sarà a Jesolo sabato 25 ottobre per la data zero del suo nuovo tour. Con 28 certificazioni platino, il cantautore rappresenta una delle voci più distintive della musica urban.

Domenica 26 ottobre, dalle 15.00 alle 19.00, Forte Marghera accoglierà l’evento “Fortenebra”, dedicato al mistero con attività per famiglie comprese letture animate e laboratori.

Il Teatro Toniolo avrà grande apertura della nuova Stagione di Prosa con il musical “7 spose per 7 fratelli”, che combina umorismo e suggestioni western.

Sabato sera, il Teatro Corso di Mestre ospiterà Ezio Greggio con “Una vita sullo schermo”, un one man show che promette divertimento.

Domenica 26 ottobre, sempre al Teatro Corso, Edoardo Ferrario presenterà il suo spettacolo di stand-up comedy “Performante – Ultimo giro”.

Il sipario del Teatro del Parco si alzerà domenica 26 ottobre, alle 16.30, per lo spettacolo “Aiaiai Pinocchio!” della Compagnia Artemis Danza, destinato ai più giovani.

Infine, sabato 25 ottobre, si proseguirà con un incontro con Fabio Macaluso al Museo del ’900 di Mestre per presentare il suo romanzo “Volevo un tè al limone. La mia vita da bipolar”.