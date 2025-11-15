Spettacoli imperdibili a Venezia: eventi e concerti da non perdere

Il weekend del 15 e 16 novembre 2025 sarà ricco di eventi imperdibili a Venezia e nei dintorni, con tante iniziative in programma già dal 14 novembre.

Si svolgerà la nuova edizione di TEDxVenezia, il noto format di conferenze, il 16 novembre al Teatro Goldoni, con partecipazioni di illustri relatori, tra cui Alessandro Borghese e Benjamin Mascolo.

Il 15 novembre, Annalisa darà il via al suo nuovo tour al Palazzo del Turismo di Jesolo, dove promette uno spettacolo straordinario per i suoi fan. Con numerosi riconoscimenti alle spalle, Annalisa è la cantante più certificata del suo tempo.

In parallelo, sabato 15 novembre continuerà il festival “Veneto: Spettacoli di Mistero”, con eventi come “Le anguane del fiume sacro” a Noventa di Piave e una visita guidata su “Venezia e i segreti della seduzione” da Piazza San Marco. Per domenica 16 è previsto “Forte Gazzera: quando la storia incontra il mistero”.

Domenica 16 novembre, il centro di Mirano ospiterà un mercatino dell’antiquariato, “Oggetti dei Nonni”, con oltre 150 espositori di prodotti vintage. A Rio San Martino di Scorzè, continua la Festa del Radicchio fino al 23 novembre, con eventi dedicati al fiore d’inverno e alle tradizioni locali. Anche a Punta San Giuliano, domenica si svolgerà la Festa del Trifoglio, per celebrare successi sportivi.

Il 15 novembre, la Fabbrica della Scienza di Jesolo ospiterà un evento che unisce scienza e riflessione, con ospiti come Thomas Torelli, mentre Luca Bizzarri porterà il suo spettacolo “Non hanno un dubbio” al Teatro Toniolo.

Infine, domenica 16, il Teatro di Mirano ospiterà “Erba. Una foresta in città”, uno spettacolo interattivo per bambini, e si terrà un incontro con Antonio G. Bortoluzzi e Manuel Cicchetti al M9. La mostra “Caratteri. Calligrafia e tipografia” sarà aperta al Museo Correr fino all’11 gennaio 2026, esplorando il dialogo tra Oriente e Occidente.