Spettacoli e laboratori gratuiti per giovani a Lurago d’Erba

La Biblioteca Civica di Lurago d’Erba propone un calendario di spettacoli serali e corsi creativi per ragazzi dai 10 ai 19 anni. Il progetto “Biblioteen” prevede un calendario di appuntamenti che intreccia teatro, arti visive e laboratori espressivi, con l’obiettivo di rendere la biblioteca uno spazio vivo e frequentato dalle nuove generazioni.

Il programma inizia martedì 20 gennaio alle 20.45 con “Varietà Giardino. Tutto da ridere!”, spettacolo teatrale a ingresso gratuito curato dalla compagnia teatrale “Il giardino delle ore”. La partecipazione è gratuita, con prenotazione consigliata.

Inoltre, è previsto un Workshop di Fumetto e di Illustrazione a cura di Chiara Civati, illustratrice di libri, che si svolgerà in quattro incontri a partire da venerdì 23 gennaio, dalle 17.00 alle 18.15. Il percorso è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 19 anni, con un massimo di 12 partecipanti, e si concluderà con una mostra finale dei lavori realizzati.

Il Corso espressivo con l’argilla, condotto da Elisa Pellegatta della Bottega di Mattia, si articola in tre incontri a partire da sabato 31 gennaio dalle 15.00 alle 16.30. Il corso è destinato alla fascia d’età 10-19 anni, con un massimo di 12 iscritti.

Tutte le attività sono gratuite e richiedono iscrizione o prenotazione secondo le istruzioni disponibili.