Spettacoli di solidarietà al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Al Teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria si daranno vita a eventi speciali che uniscono musica, teatro e solidarietà, grazie all’iniziativa dell’Officina dell’Arte. Il primo appuntamento avrà luogo con “Mille bolle blu”, un viaggio nella musica italiana che vedrà protagonisti Niky Nicolai e Stefano Di Battista. La Nicolai, con la sua voce elegante, insieme al sassofonista Di Battista, guiderà il pubblico tra emozioni e grandi classici della canzone italiana, rendendo la serata un momento di condivisione e solidarietà, sostenuta anche dal Rotary Club Reggio Calabria Distretto 2102, con l’obiettivo di combattere la poliomielite.

Successivamente, l’11 febbraio, si svolgerà un incontro con il filosofo Umberto Galimberti, intitolato “Il bene e il male – Educare le nuove generazioni”. Galimberti discuterà sull’importanza dei valori etici e della formazione per i giovani, invitando il pubblico a riflettere su temi attuali e sulla trasformazione della società.

Il 13 febbraio, il teatro accoglierà Biagio Izzo con la commedia “L’arte della truffa”, diretta da Augusto Fornari. Questo spettacolo promette di intrattenere e al contempo far riflettere, sottolineando il legame speciale tra l’attore napoletano e il pubblico reggino. Questi tre eventi, diversi ma complementari, rappresentano per l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli un’importante occasione per promuovere cultura e impegno sociale, dimostrando come l’arte possa fungere da ponte di partecipazione e solidarietà con la comunità.